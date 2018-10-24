Племянница Сергея Скрипаля опасается за свою безопасность

Москва, , 11:56 — REGNUM Из-за раздутого Великобританией скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери весной 2018 года племянница экс-агента британских спецслужб Виктория Скрипаль не чувствует себя в безопасности и боится за свою жизнь.

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Виктория Скрипаль намерена увезти сестру из Британии

Женщина опасается, что причастные к делу могут быть заинтересованы в том, чтобы она не высказывалась публично на тему отравления своих родственников. Также Виктория Скрипаль добавила, что с момента обвинения двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ у неё не было возможности связаться с потерпевшими родственниками.

«Тем не менее я не намерена менять свою фамилию и предпринимать какие-то другие шаги», — цитируют «Известия» слова Виктории Скрипаль.

Женщина добавила, что гордится фамилией своего отца.

Виктория Скрипаль призналась, что по-прежнему не верит в причастность России к отравлению Скрипалей, так как Великобритания до сих пор не предоставила никаких доказательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона и осуждённый в России, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Официальный Лондоном обвинил Москву в причастности к инциденту, заявив, что оба пострадавших были отравлены нервно-паралитическим веществом, произведённым в РФ. Россия все эти беспочвенные обвинения, доказательных подкреплений которым Великобритания так и не предоставила, опровергает.

Ранее Виктория Сприпаль несколько раз пыталась получить визу в Великобританию, чтобы увидеться с родственниками, однако получала отказ.

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