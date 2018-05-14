Виктории Скрипаль вновь отказали в британской визе

Москва, , 23:21 — REGNUM Племяннице Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль британские власти вновь отказали во въезде в Соединенное королевство, где она намерена встретится со своим дядей и двоюродной сестрой. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на супруга Виктории Арсения Елифантьева.

Напомним, в начале марта в Великобритании власти заявили, что российские спецслужбы якобы пытались отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил на Великобританию, и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

При этом никаких реальных доказательств причастности российской стороны к этому делу представлено не было. Тем не менее Великобритания развернула против России масштабную информационно-политическую кампанию.

Вскоре однако выяснилось, что отравление в Солсбери — это провокациях британских и американских спецслужб, которая сделана исключительно как повод оказать давление на Россию.

Известно, что Сергей и Юлия Скрипаль выжили и находятся в Великобритании под усиленной охраной властей. К ним никого не пускают и их самих не выпускают на публику.

При этом Сергей Скрипаль имеет двойной гражданство, а вот Юлия — гражданка России. Тем не менее власти Великобритании фактически держат её в плену.

Виктория Скрипаль в апреле уже пыталась получить британскую визу, чтобы отправиться в Великобританию и встретиться с родственниками, но ей отказали под надуманными предлогами.

Теперь ей отказали вторично.

Судьба Скрипалей до сих пор неизвестна.