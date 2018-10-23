Верховный суд разъяснил порядок строительства ТЦ вплотную к жилью

Москва, , 13:07 — REGNUM Строительство торгового центра рядом с многоэтажным домом возможно при условии согласия всех жильцов. Такой вердикт вынес Верховный суд России (ВС), рассмотрев жалобу собственников квартир на возведение ТЦ, сообщает «Российская газета».

Жильцы многоэтажки обратились в суд низшей инстанции, чтобы оспорить возведение торгового комплекса вплотную к их дому. Согласно проекту, ТЦ и жилое здание должны были иметь общую крышу. Однако жильцы заявили, что не соглашались на реконструкцию кровли, а магазин в такой близости от жилья им не нужен.

Девелопер имел все разрешения и согласования на строительство ТЦ, в связи с чем местный суд истцам отказал, апелляции также не дали результатов. Тогда жильцы обратились в Верховный суд.

Заключение высшей инстанции было следующим: возведение магазина вплотную к жилому дому с реконструкцией кровли может начаться лишь после того, как собственники квартир дадут согласие на стройку. В противном случае они вправе оспорить строительство.

На оспаривание дается три месяца с момента, когда жильцы узнали о стройке, то есть о нарушении своих прав и законных интересов. Решение низших инстанций было отменено, дело отправлено на пересмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС РФ определил, что согласие всех собственников в жилом доме необходимо для получения права собственности на самовольную пристройку к одной из квартир. Разъяснения высшей инстанции потребовались после череды процессов, связанных с перепланировкой квартиры в Краснодаре.

Читайте также: Верховный суд разъяснил нюансы перепланировки квартир