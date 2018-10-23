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Роструд напомнил о «длинных» выходных первой недели ноября

Общество

В постановлении правительства РФ сообщалось, что трехдневные выходные первой недели ноября связаны с празднованием в стране 4 ноября Дня народного единства

Роструд напомнил о «длинных» выходных первой недели ноября
Кот на батарее

Москва, 23 октября 2018, 07:26 — REGNUM  В первую неделю ноября граждане России будут отдыхать три дня подряд — с 3 по 5 ноября. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Ранее в постановлении правительства РФ сообщалось, что «длинные» выходные первой недели ноября связаны с празднованием в стране 4 ноября Дня народного единства, а поскольку в 2018 году 4 ноября выпадает на воскресенье, выходным днем будет и понедельник, 5 ноября.

Напомним, в России с 2005 года 4 ноября стало Днем народного единства. Праздник связан с победой Второго народного ополчения под руководство князя Дмитрия Пожарского над польскими оккупантами в 1612 году.

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День народного единства
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