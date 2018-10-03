Москва, , 10:54 — REGNUM Сегодня, 3 октября, премьер-министра Дмитрий Медведев утвердил график переноса выходных дней в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, новогодние и рождественские каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходными днями станут 23 и 24 февраля, 8−10 марта. Кроме того, отдых граждан продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 12 июня будет один выходной день, а в День народного единства нерабочими днями станут 2−4 ноября.

Читайте: Минтруд разработал проект переноса выходных дней в 2019 году

Как сообщало ИА REGNUM, проект документа о переносе выходных дней в 2019 году рассмотрен и одобрен на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 19 сентября 2018 года. Проект был подготовлен Минтрудом РФ в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ.

А также подробнее: Опубликован график выходных и праздничных дней на 2019 год