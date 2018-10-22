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«Правда победит!» — Криштиану Роналду ответил на обвинения в изнасиловании

Общество

«Я не собираюсь сдаваться в такой ситуации»

«Правда победит!» — Криштиану Роналду ответил на обвинения в изнасиловании
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Криштиану Роналду

Манчестер, Великобритания, 22 октября 2018, 23:20 — REGNUM  Звезда футбола Криштиану Роналду впервые подробно прокомментировал обвинения в изнасиловании, которые выдвинула против него гражданка США, 22 октября передает агентство Associated Press.

«Я не собираюсь сдаваться в такой ситуации… Мои адвокаты уверены в победе и, конечно же, я тоже. Самое главное, что мне нравится футбол, мне нравится моя жизнь. В остальном у меня есть люди, которые заботятся о моей жизни. И правда всегда побежает», — заявил Роналду на пресс-конференции в Манчестере.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября адвокаты гражданки США Кэтрин Майорги потребовали от Роналду $200 тыс. в качестве «компенсации» за якобы произошедшее в 2009 году в Лас-Вегасе изнасилование их подзащитной.

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