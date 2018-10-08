«Популярный тренд»: соцсети об обвинениях Роналду в изнасиловании

Лиссабон, , 11:13 — REGNUM Португальского футболиста Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании уже две девушки. Однако пользователи соцсетей не верят в то, что спортсмен способен на такое, и считают, что якобы пострадавшие просто решили присоединиться к популярному тренду.

По мнению юзеров, если у футболиста и была интимная близость с этими девушками, то явно по обоюдному согласию.

«Девушки ноги научились бы держать не на ширине плеч… Задолбали уже пострадавшие!» — пишет «Вежливая девушка».

«Скоро весь секс будет называться изнасилованием?» — спрашивает Дмитрий Ч.

Обвинить Роналду в изнасиловании девушки решили для того, чтобы пропиариться и заработать денег, считают в соцсетях. При этом кому именно нужен пиар — девушкам или футболисту — не ясно.

«Скоро будет очередь «изнасилованных». Деньги что ли закончились у бывших «девушек» или пиара захотелось?» — интересуется Сергей К.

«Я смотрю, тут почти все повелись на эту легенду. Неплохой пиар Роналду о наличии тестостерона в организме», — пишет «Бонч Бруевич».

Обвинения в изнасилованиях напомнили многим пользователям о том, что ранее футболиста обвиняли в гомосексуализме. Соцсети пришли к выводу, что эта история — либо доказательство того, что Роналду является гетеросексуалом, либо повод признаться в гомосексуализме и таким образом снять с себя обвинения.

https://twitter.com/mojo_fm/status/1049007429571231744

«Самое время сознаться, что он гомосексуалист», — считает Lara.

Напомним, в конце сентября жительница США Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году Криштиану Роналду принудил её к половому акту и заплатил за молчание $375 тыс. Накануне еще одна девушка сообщила о похожем инциденте. Сам Роналду отверг обвинения и заявил о происках мадридского клуба «Реал», который таким образом якобы пытается навредить ему за переход в «Ювентус».

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