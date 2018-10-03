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В Крыму открыли новые горизонты анализа и моделирования экономики России

Экономика

Ученые из России, Белоруссии и ДНР представили результаты своих исследований на симпозиуме в Крымском федеральном университете

Симферополь, 3 октября 2018, 11:07 — REGNUM  Двенадцатая международная школа-симпозиум «Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем», по признанию ее участников, открыла новые горизонты анализа и моделирования российской экономики. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского.

Организаторами мероприятия выступили представители Института экономики и управления КФУ, других вузов России, Белоруссии и Донецкой Народной Республики. На симпозиуме были представлены результаты исследований по экономико-математическому моделированию, теории игр и ее приложениям, принятию управленческих решений в экономике и другим темам.

«Проведение XII школы-симпозиума, несомненно, позволило достичь основной цели ее проведения: ученым и специалистам из разных городов и регионов была предоставлена прекрасная возможность поделиться результатами теоретических и практических исследований в широкой области экономической науки и практики», — сообщил доктор экономических наук, заведующий лабораторией Института системного анализа ФИЦ ИУ РАН Вениамин Лившиц.

В свою очередь зав. кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования ИЭиУ КФУ Наталья Апатова сообщила, что второй год подряд она проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

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