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В Нижнем Новгороде предлагают разработать программы по работе с молодежью

Общество

Бывшие комсомольцы убеждены, что необходимо восстановить государственный подход к работе с молодежными организациями

Нижний Новгород, 22 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Нижегородский оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) рассматривает историческое событие как повод начать новый важный этап работы по восстановлению государственного подхода к работе с молодежью, сообщает 22 октября пресс-служба Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.

Выступая на пресс-конференции по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ, председатель оргкомитета, и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что работа по организации помощи молодежи и молодежным организациям не прекратится и после празднования юбилея.

«Мы считаем, что в каждом районе области должны быть разработаны программы по работе с молодежью и молодежными организациями. Только объединившись, можно решать насущные проблемы», — сказал он.

На пресс-конференции также выступили исполнительный директор Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» Сергей Бурнин и проректор по внеучебной работе НГТУ Виктор Могутнов.

Напомним, 29 октября 2018 года в России и бывших республиках СССР будет отмечаться столетний юбилей общественно-политической организации советской молодежи — комсомола. Более 200 миллионов юношей и девушек прошли в его рядах школу жизни — гражданского становления, мужества и героизма.

Комсомольцы защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, возводили новые города и посёлки в мирное время, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Они активно участвовали в патриотическом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования и спорта.

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Молодежная политика в РФ
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