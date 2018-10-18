Нижегородские ветераны комсомола обсудили молодежное движение в России

Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM Ветераны комсомола и представители активной студенческой молодежи Нижнего Новгорода приняли участие в работе круглого стола «Комсомолу — 100: идеалы, созидательный опыт и исторические уроки», который прошёл в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования комсомола. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба вуза.

Ректор Мининского университета Александр Федоров, выступивший модератором круглого стола, назвал целью мероприятия обсуждение роли молодежного движения в России.

«Мы здесь собрались вспомнить лучшие, а может быть, и худшие практики, поставить вопрос о роли молодежного движения в нашей стране», — сказал он.

Продолжая вступительную речь, Федоров констатировал, что в настоящее время «такого массового движения нет», поскольку «для этого должны быть внятные идеологические установки, которые связаны с национальным развитием, национальным благополучием и персональным развитием каждого человека».

«Комсомол можно критиковать, но тем не менее она являлась той организацией, которая реализовывала социальные проекты и позволяла членам комсомола участвовать в построении будущего страны», — сказал ректор Мининского университета.

Отмечается, что в ходе обсуждения круглого стола были высказаны разные позиции и подходы, принципиально различные оценки деятельности комсомола, говорилось о роли молодежи в жизни государства и о том, как вообще оценивать исторические события, а также о непредсказуемости нашей истории.

Напомним, 29 октября 2018 года в России и бывших республиках СССР будет отмечаться столетний юбилей общественно-политической организации советской молодежи — комсомола. Более 200 миллионов юношей и девушек прошли в его рядах школу жизни — гражданского становления, мужества и героизма.

Комсомольцы защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, возводили новые города и посёлки в мирное время, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Они активно участвовали в патриотическом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования и спорта.

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