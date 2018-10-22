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Украину заполонили агенты российских спецслужб — украинская разведка

Общество

«Рука Москвы» управляет журналистами, адвокатами и религиозными деятелями

Киев, 22 октября 2018, 14:47 — REGNUM  На Украине действует разветвлённая сеть агентов ФСБ и СВР РФ, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Яцюк 22 октября в эфире телеканала «Прямой».

"Разведки Минобороны Украины и СБУ задокументирована деятельность Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России на территории нашего государства. Мы получили информацию о деятельности в Украине целой сети агентурного аппарата спецслужб России. Они ежедневно осуществляют деструктивные меры с задействованием завербованных граждан Украины, России и других государств, которые действуют под прикрытием журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей», — заявил представитель украинской спецслужбы.

Напомним, без обвинения России не обходится ни одно негативное событие на Украине. Происками российских спецслужб объясняется буквально всё — от пожаров на артиллерийских складах в Черниговской области, до конфликта Украины и Венгрии вокруг Закарпатья.

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А также: МИД Украины призвал венгров Закарпатья не вестись на «провокации России»

«Задокументированные» факты «российского вмешательства», как правило, оказываются вымышленными, как это было, к примеру, с «убийством» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко.

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