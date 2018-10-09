Нацполиция Украины: Основная версия причин ЧП на военном складе — диверсия

Киев, , 23:06 — REGNUM Основной версией причин взрывов на складе боеприпасов возле города Ичня Черниговской области является деятельность российских диверсантов, заявил глава национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время координационного совещания по вопросу ликвидации последствий события, сообщил 9 октября официальный сайт ведомства.

Слова чиновника прокомментировала политолог Елена Дьяченко:

«Власть говорит о взрывах в Ичне: «Диверсия и рука Кремля». Власть открывает уголовное дело по статье «Халатность». Шоу для бедных может быть только дешевым».

Отметим, ранее пресс-служба украинской военной прокуратуры Центрального региона заявила об открытии уголовного дела по статье о халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода.

Напомним, в СБУ заявили, что рассматривают три основные версии случившегося — происки российских диверсантов, халатность и попытку скрыть хищения боеприпасов.

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