Ужгород, Украина, , 23:08 — REGNUM Венгры, проживающие в Закарпатье, должны быть бдительными, поскольку РФ на порядок «нарастит усилия» по дестабилизации региона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с журналистами в Ужгороде, сообщило 13 октября информационное агентство «Униан».

По мнению Климкина, Кремль будет строить козни в Закарпатье из-за томоса об автокефалии неканонической украинской церкви, который вот-вот должны издать в Константинопольском патриархате.

«Одно из моих обращений к венгерским друзей было очень простое — Россия сейчас, с принятием решения об автокефалии украинской церкви, увеличит свои усилия по дестабилизации ситуации здесь не в два, не в три раза, а, наверное, в десятки раз. То есть будьте бдительны, будьте сконцентрированы и старайтесь не раскручивать эмоции там, где это способствует России», — заявил руководитель украинского МИД.

По словам Климкина, Россия организовывает антиукраинские «провокации», используя правые организации Польши и своё влияние в Приднестровье.

Отметим, что украинские власти практически во всех своих бедах обвиняют Россию. По их мнению, недавние взрывы на складах боеприпасов также устроили «российские диверсанты», а грядущие столкновения православных верующих с раскольниками — несомненно дело рук «российских провокаторов».

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