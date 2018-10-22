В ближайшие годы Украина отдаст кредиторам 4,5% ВВП

Киев, , 13:57 — REGNUM В 2019—2020 годах правительство Украины выплатит по внешним обязательствам около $5,5 млрд, что составляет примерно 4,5% ВВП страны, сообщило издание «Униан» со ссылкой на доклад американского агентства Standard&Poor's.

Ещё 2,3% ВВП или $3 млрд Украине придётся отдать заёмщикам внутри страны.

По оценкам американских экспертов, в следующем году Украина может рассчитывать на $3 млрд кредитов от Международного валютного фонда. В случае дальнейшего сотрудничества с МВФ, Украине могут предоставить ещё $1 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза и $800 млн от Всемирного банка.

«В отсутствие финансирования со стороны МВФ и дополнительных средств от международных организаций-доноров, связанных с программой МВФ, мы по-прежнему отмечаем риск существенного ухудшения показателей внешнего финансирования Украины, принимая во внимание ее значительные потребности в рефинансировании долга», — сказано в докладе.

Напомним, на днях правительство Украины по требованию МВФ подняло цены на газ для населения на 23,5%.

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Отметим, ранее МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.

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