Бюджет всей Украины равен бюджету столицы Германии — эксперт

Киев, , 18:25 — REGNUM Размер бюджета многомилионной Украины примерно равен бюджету города Берлин, заявил экономист Виктор Скаршевский 14 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что на Украине за те же деньги живёт в 11 раз больше людей, чем в Берлине.

«К сожалению, украинский бюджет — это бюджет бедной сырьевой аграрной страны, а по оценкам МВФ недельной давности, беднейшей страны Европы», — подытожил Виктор Скаршевский.

Напомним, согласно последнему докладу МВФ, Украина уступила Молдавии по размеру ВВП на душу населения и таким образом стала беднейшей страной Европы.

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