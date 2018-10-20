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Спикер Рады назвал неизбежным повышение цен на газ для жителей Украины

Политика

Цены на газ на Украине повысятся с 1 ноября 2018 года на 23,5%

Спикер Рады назвал неизбежным повышение цен на газ для жителей Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ

Киев, 20 октября 2018, 23:16 — REGNUM  Повышение цен на голубое топливо для жителей Украины является неизбежным. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, слова которого обнародовала пресс-служба парламента.

«Повышение цен на газ (для жителей Украины) — решение неизбежное, — сказал Парубий. — От этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ)».

По его словам, кредит МВФ поможет Украине избежать экономического кризиса.

Напомним, что цены на газ на Украине повысятся с 1 ноября 2018 года на 23,5% в соответствии с требованием МВФ. Такое решение принял 19 октября кабинет министров Украины. Позже стало известно, что официальный Киев договорился о новой программе финансовой помощи с МВФ.

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Украина и МВФ
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