Кудрин призвал не жертвовать экологией при создании ВСМ «Москва — Казань»

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Россия должна успеть заработать на росте транизта товаров из Китая с помощью магистральной инфраструктуры. Об этом заявил 22 октября в Петербурге глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом он призвал прислушаться к экологам и выбрать «чистые» решения для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань», которая будет построена в рамках проекта «Европа — Западный Китай».

Центр стратегических разработок, который возглавляет Кудрин, уже оценил необходимость магистральной инфраструктуры для экономического роста РФ и пришел к выводу, что подобная трасса со скоростным движением нужна не только до Казани, но и до КНР, но нужно еще подумать над ее окупаемостью.

«Мы считаем, что ее роль очень велика в современном преобразовании России, больших территорий. В этом смысле я лично полностью поддерживаю этот проект. Но, конечно, требуется повышение отдачи от этой дороги, нужно всё время над этим думать. Повышение отдачи, окупаемости достигается и тем, что по этой трассе должны идти грузовые потоки в особом, новом формате других совершенно контейнеров, не обычных, а специальных, которые будут в рамках скоростного движения использоваться, они ближе к самолетным контейнерам. И такие форматы тоже есть. Если мы загрузим трассу грузовым движением вместе с пассажирским, то отдача будет намного выше», — заявил Кудрин.

Он указал на опережающий рост мировой интернет-торговли и передвижения товаров, особенно из Китая, и, на его взгляд, Россия могла бы заработать на этом потоке.

«Он растет выше темпов, которые ожидались, вот почему я думаю, что мы можем максимально использовать заработок на этом направлении транзита», — сказал Алексей Кудрин.

Однако, по его словам, при строительстве не следует пренебрегать требованиями защиты окружающей среды.

«Это не должно снижать требования, которые предъявляют экологи. Нужно искать решения, которые были бы экологичны на всем протяжении этой трассы», — добавил глава Счетной палаты.

Напомним, скоростная трасса «Москва — Казань» в конечном итоге, должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, тогда от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Прокладку магистрали собираются начать в декабре текущего года. Ожидается, что строительство трассы завершится до 2025 года.

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Полная стоимость строительства ВСМ «Москва — Казань» оценивается в 1,69 трлн рублей.

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