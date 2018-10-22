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В Британии выставят на аукцион личные вещи Стивена Хокинга

Общество

Всего аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции

Лондон, 22 октября 2018, 09:20 — REGNUM  Личные вещи физика-теоретика, популяризатора науки, одного из основоположников квантовой космологии Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта 2018 года в британском Кембридже, выставят на аукцион в Великобритании, сообщает Associated Press.

Отмечается, что всего аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, в том числе одну из пяти копий докторской диссертации ученого на тему «Свойства расширяющихся вселенных», а также инвалидное кресло Хокинга.

Напомним, ранее Стивен Хокинг в своей последней книге «Короткие ответы на серьёзные вопросы» предсказал, что помимо экологических катастроф, падения астероидов и глобальных пандемий, человечеству угрожает ещё одна опасность — «суперлюди» с изменённой ДНК.

Читайте подробнее: Стивен Хокинг предрёк вымирание человечества

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