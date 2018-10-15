Стивен Хокинг предрёк вымирание человечества

Лондон, , 07:44 — REGNUM Помимо экологических катастроф, падения астероидов и глобальных пандемий, человечеству угрожает ещё одна опасность. Это «суперлюди» с изменённой ДНК. Появление таких людей предсказал британский физик-теоретик, один из основоположников квантовой космологии Стивен Хокинг. Такое опасение Хокинга содержится в его последней книге «Короткие ответы на серьёзные вопросы», которая будет опубликована 16 октября, пишет газета The Sunday Times.

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В своём труде физик предположил, что богатые люди смогут вносить изменения в отвечающие за реализацию генетической программы макромолекулы. За счёт модификации ДНК они смогут обрести суперпамять, улучшить иммунитет, увеличить продолжительность жизни. При этом, по словам учёного, такую возможность для себя люди откроют уже в нынешнем столетии. Это, как опасается Хокинг, несёт в себе риски тем людям, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне.

«Появление суперлюдей сразу приведёт к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать. По-видимому, они вымрут или станут малозначимыми», — предполагает учёный.

Ранее Стивен Хокинг заявлял о необходимости переселения человечества с Земли на другие планеты. Среди лучших для создания первых колоний планет он называл Луну и Марс. По мнению физика-теоретика, это позволит избежать проблем, связанных с изменением климата и перенаселением планеты. Он также считал, что человечеству не удастся избежать катастрофы на Земле.

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Напомним, Стивен Уильям Хокинг умер 14 марта 2018 года у себя дома в Кембридже. Родился он 8 января 1942 года в Оксфорде.

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