Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине

Москва, , 09:05 — REGNUM Граждан России, планирующих посетить территорию Украины, предупредили о вспышке в этой стране опасного заболевания — кори. Об этом говорится в опубликованном заявлении Роспотребнадзора.

По мнению экспертов ведомства, произошедшее является следствием того, что детские сады и школы посещает значительное количество не вакцинированных детей.

«За период с 1 по 7 октября 2018 года на Украине зарегистрировано 554 случая заболевания корью, из которых 397 — среди детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с начала 2018 года на Украине от осложнений после кори умерли 14 человек, 10 из которых — дети.

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Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с эпидемией кори, которая продолжается в стране, детский фонд ООН ЮНИСЕФ направил на Украину более 390 тыс. доз вакцины от кори паротита и краснухи.

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