Две школы Винницкой области Украины закрылись на карантин из-за кори

Шаргород, Украина, , 21:22 — REGNUM В Шаргородском районе Винницкой области две школы закрыты на карантин из-за вспышки кори, сообщил 16 октября официальный сайт районной администрации.

Школа села Рахны-Лесовые закрыта до 19 октября включительно, а образовательное учреждение села Копыстырин приостановило работу до 26 октября, сказано в сообщении.

Местные чиновники также разработали ряд мер по вакцинации детей, проживающих в районе.

Напомним, за прошедшую неделю, с 9 по 16 октября, на Украине корью заболели 707 человек, что на 28% больше, чем две недели назад.

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