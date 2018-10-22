Новосибирцы определились с видом фонтана, который оплатит Сбербанк

Новосибирск, , 03:34 — REGNUM В Новосибирске завершено голосование по выбору инновационного фонтана для Центрального парка, строительство и установку которого оплатит Сбербанк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее на муниципальном портале Новосибирска проходило голосование — из двух возможных вариантов художественного оформления фонтана (в зависимости от инженерно-технического решения), новосибирцам предлагалось выбрать один.

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В опросе, который проводился с 5 по 20 октября, поучаствовали более 25 тысяч человек. Большинство из низ (53,69%) выбрали первый вариант оформления фонтана: количество струй — 178, высота до 10 метров, девять водных картин, включая экран для проекций, объём заполнения водой подводной чаши — 160 кубических метров.

За второй вариант отдали свои голоса 45,11%: Количество — 172, высота до 12 метров, девять водных картин, включая экран для проекций, объём заполнения — 120 кубических метров.

Ещё 1,2% новосибирцев не смогли определиться, какой из вариантов им больше нравится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время рабочей поездки в Новосибирск пообещал подарить горожанам инновационный фонтан.

Световой фонтан будет построен в Центральном парке в 2019 году. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное сопровождение, что позволит транслировать любые изображения на водный экран.

Стоимость такого инновационного фонтана и сумму, необходимую для его установки, Греф не озвучил.

Приступить к созданию фонтана планируют весной 2019 года.

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