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Новосибирцам предложили выбрать фонтан, который установят за счёт Сбербанка

Общество

Ранее Герман Греф пообещал подарить Новосибирску инновационный фонтан

Новосибирск, 5 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Жителям Новосибирска предлагают выбрать какой инновационный световой фонтан будет построен в Центральном парке в следующем году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале сентября президент Сбербанка Герман Греф, который посетил Новосибирскую область с рабочей поездкой, пообещал подарить областной столице инновационный фонтан. Его установят за счёт Сбербанка.

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Сегодня городские власти предлагают новосибирцам выбрать, какой из двух вариантов будущего фонтана им нравится больше.

«Подготовлены видеозарисовки — на них вы увидите два возможных варианта художественного воплощения фонтана (в зависимости от инженерно-технического решения), — говорится на странице с презентациями. — Диаметр гидродинамического фонтана составит 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видео сопровождение, позволяющее транслировать на водный экран изображения. Благодаря инновационной технологии фонтан может быть задействован в проведении шоу программ. В зимний период конструкция фонтана позволяет прямо на его поверхности устанавливать новогоднюю ёлку и заливать ледовый каток».

Интернет-опрос проводится с 5 по 11 октября на муниципальном портале. Приступить к созданию фонтана планируют уже весной 2019 года.

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Городское благоустройство
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