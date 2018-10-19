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Более половины победителей конкурса «Мой Дагестан» получили назначения

Общество

В республике будет создан клуб резервистов

Махачкала, 19 октября 2018, 18:48 — REGNUM  В Дагестане получили назначения 32 победителя конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан» из 54-х. Они сумели пройти не только конкурсный отбор, но и поработать с работодателями, пройти стажировки, заявил премьер-министр Дагестана Артём Здунов в ходе заседания комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Глава кабинета министров отметил, что число назначенцев продолжит расти, так как эта работа находится в активной стадии. По его словам, на ответственные должности будут выдвигаться не только победители, но и финалисты проекта.

Кроме того, председатель правительства сообщил, что в республике будет создан клуб «Мой Дагестан», в рамках которого резервисты будут обсуждать темы социально-экономического развития, создавать комиссии, приглашать спикеров и участвовать в заседаниях правительства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 октября один из победителей конкурса «Мой Дагестан» Агарагим Кагиргаджиев получил должность первого заместителя министра по земельным и имущественным отношениям республики.

Напомним, «Мой Дагестан» — это конкурс резерва управленческих кадров, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо региона. Победители проекта вошли в кадровый резерв высшей готовности и получили шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации Дагестана.

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Формирование резерва управленческих кадров
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