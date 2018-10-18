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Победитель конкурса «Мой Дагестан» получил место в правительстве

Политика

Пополнение в министерстве по земельным и имущественным отношениям

Махачкала, 18 октября 2018, 14:25 — REGNUM  Председатель правительства Дагестана Артём Здунов назначил Агарагима Кагиргаджиева на должность первого заместителя министра по земельным и имущественным отношениям республики. Распоряжение от 17 октября опубликовано на официальном сайте правительства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Агарагим Кагиргаджиев является уроженцем столицы Дагестана, однако последние годы своей жизни провёл в городе Уфе. Там он занимал должность директора по развитию в ООО «Башкорпредсервис» — компании по оптовой торговле моторным топливом.

В 2018 году Кагиргаджиев стал одним из 54 победителей конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан».

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Напомним, что 15 октября заместителем министра по земельным и имущественным отношениям был назначен Хабиб Джанаев. Перед этим он занимал должность заместителя начальника Управления экономики, финансов и производственного комплекса Дагестана.

Кроме того, Джанаев в прошлом являлся активистом общественного движения «Я — помощник президента».

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