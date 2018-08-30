В конкурсе «Мой Дагестан» победили 54 человека

Махачкала, , 14:26 — REGNUM В четверг, 30 августа состоялось торжественная церемония объявления и награждения победителей республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан», который организован правительством Республики Дагестан по поручению временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Позади дистанционное тестирование и очный ретест, множество разнообразных оценочных заданий, кулинарные, творческие и спортивные состязания. На церемонии закрытия конкурса перед финалистами выступил Владимир Васильев.

Он отметил, что заявки на участие в конкурсе поступили со всей России.

«Один архитектор из Санкт-Петербурга написал так: «Я увидел, как у вас сложно с вопросами градостроительства. Я готов приехать и работать. Это интересно — решать сложные задачи». Я думаю, что каждый, кто находится в зале, если не написал, то подумал приблизительно так же», — рассказал Владимир Васильев.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана обратил внимание финалистов на то, что в жизни необходимо всегда идти вперед и развиваться.

«Все время в жизни надо бороться. Каждый день надо идти и чего-то добиваться. Вы — бойцы, вы — победители, вы можете. Не разменяйтесь на подарки, звания, красивые слова, власть. Не заболейте этой болезнью и постарайтесь выработать иммунитет против нее. Поверьте, что через некоторое время вы ощутите то самое дорогое чувство, когда человек понимает, что он нужен на своем месте и люди искренне за это благодарны», — подчеркнул Владимир Васильев.

Он также поделился собственным примером: «Как у меня это случилось, в возрасте 68 лет вас может вызвать президент или руководитель Дагестана, или какой-то министр и скажет: «Надо поработать».

Владимир Васильев отметил, что любой руководитель может оказаться в непростых ситуациях, требующих непростых решений, и к этому надо быть готовым.

После его выступления состоялось торжественное вручение сертификатов и памятных стел. Победителями конкурса стали:

Абакаров Руслан Исамутдинович , Республика Дагестан (г. Махачкала), врио директора ФГБУ Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук

, Республика Дагестан (г. Махачкала), врио директора ФГБУ Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук А бакарова Мадина Абдулаевна , Москва, помощник судьи в Бутырском районном суде Москвы

, Москва, помощник судьи в Бутырском районном суде Москвы Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович , Москва, заместитель генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ»

, Москва, заместитель генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ» Абдулхамидов Вагаб Магомедович , Московская область (г. Красногорск), заместитель генерального директора по охране лесов Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение»

, Московская область (г. Красногорск), заместитель генерального директора по охране лесов Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» Абдурахманова Диана Ибрагимовна , Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник операционного зала ООО КБ «КредитИнвестБанк»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник операционного зала ООО КБ «КредитИнвестБанк» Абдусаламова Гульнара Алиевна , Республика Дагестан (г. Каспийск), начальник юридической службы в АО «Каспийский завод точной механики»

, Республика Дагестан (г. Каспийск), начальник юридической службы в АО «Каспийский завод точной механики» Абукаров Тарлан Гасанбегович , Москва, генеральный директор ООО Центр Информационных технологий «Европея»

, Москва, генеральный директор ООО Центр Информационных технологий «Европея» Алибеков Магомед Гаджиисхакович , Москва, технический директор ООО «РосЭнергоСеть»

, Москва, технический директор ООО «РосЭнергоСеть» Алиев Шарип Абдулмажидович , Московская область, Исполнительный директор ООО «Файт Найтс»

, Московская область, Исполнительный директор ООО «Файт Найтс» Алиев Гайдар Магомед-Алиевич , Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела Управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Махачкалы

, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела Управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Махачкалы Ахмедова Рукият Магомедовна , Республика Дагестан (Сергокалинский район, с. Сергокала), начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, муниципальными закупками и взаимодействию с сельскими поселениями Администрация МР «Сергокалинский район» Республики Дагестан

, Республика Дагестан (Сергокалинский район, с. Сергокала), начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, муниципальными закупками и взаимодействию с сельскими поселениями Администрация МР «Сергокалинский район» Республики Дагестан Батырова Шахсалам Изамутдиновна , Республика Дагестан (г. Буйнакск), методист муниципального казенного учреждения Управление образования города Буйнакск

, Республика Дагестан (г. Буйнакск), методист муниципального казенного учреждения Управление образования города Буйнакск Велиханов Тимур Талибович , Республика Дагестан (г. Махачкала), преподаватель Дагестанского государственного университета

, Республика Дагестан (г. Махачкала), преподаватель Дагестанского государственного университета Волков Роман Николаевич, Санкт-Петербург, руководитель таксомоторного парка «Яндекс Такси» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Гаджияхьяев Мурад Абдулгафисович , Республика Дагестан (г. Дербент), генеральный директор ООО «Агра»

, Республика Дагестан (г. Дербент), генеральный директор ООО «Агра» Гайдбекова Джамиля Месутовна , Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает

, Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает Гасанов Али Исмаилович , Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает

, Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает Гафуров Зубаир Загирович , Московская область (г. Видное), начальник правового управления ООО «Технострой»

, Московская область (г. Видное), начальник правового управления ООО «Технострой» Гусейнов Абзагир Абдурагимович , Республика Дагестан (Буйнакский район, с. Эрпели), заместитель начальника управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

, Республика Дагестан (Буйнакский район, с. Эрпели), заместитель начальника управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Дагиров Мурад Алхаматович , Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник информационно-аналитического и административно-хозяйственного отдела Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан

, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник информационно-аналитического и административно-хозяйственного отдела Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан Джамалудинов Хайбула Магомедович , Республика Дагестан (г. Махачкала), генеральный директор ООО «Аква-строй»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), генеральный директор ООО «Аква-строй» Джамбулаев Ибрагим Абдусаламович , Республика Дагестан (Ахвахский район, с. Карата), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»

, Республика Дагестан (Ахвахский район, с. Карата), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» Зейналов Видади Вагифович , Республика Дагестан (г. Дербент), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»

, Республика Дагестан (г. Дербент), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» Ибрагимова Равзат Юсуповна , Республика Дагестан (г. Махачкала), учитель, руководитель МО начальных классов МКОУ «Школа-интернат 1 вида»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), учитель, руководитель МО начальных классов МКОУ «Школа-интернат 1 вида» Ильченко Александр Владимирович , Ставропольский край (г. Ставрополь), глава муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

, Ставропольский край (г. Ставрополь), глава муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края Ильясов Марис Сиражутинович , Москва, заместитель директора махачкалинского пивоваренного завода «Порт-Петровск», заместитель председателя собрания депутатов кировского района Махачкалы, председатель комитета по образованию, спорту, туризму, культуры и делам молодежи городского собрания депутатов г. Махачкалы, член президиума партии «Единая Россия», г. Махачкала

, Москва, заместитель директора махачкалинского пивоваренного завода «Порт-Петровск», заместитель председателя собрания депутатов кировского района Махачкалы, председатель комитета по образованию, спорту, туризму, культуры и делам молодежи городского собрания депутатов г. Махачкалы, член президиума партии «Единая Россия», г. Махачкала Имаков Алибек Джамалутдинович , Республика Дагестан (Карабудахкентский район, с. Карабудахкент), директор ПО ООО «Центр-Техостройпроект»

, Республика Дагестан (Карабудахкентский район, с. Карабудахкент), директор ПО ООО «Центр-Техостройпроект» Кагиргаджиев Агарагим Кагиргаджиевич , Республика Башкортостан (г. Уфа), директор по развитию ООО «Башкорпредсервис»

, Республика Башкортостан (г. Уфа), директор по развитию ООО «Башкорпредсервис» Кадиев Гаджи Абакарович , Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела организации труда и заработной платы ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела организации труда и заработной платы ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Магомедов Магомед Омарович , Республика Дагестан (Чародинский район, с. Доронуб), заместитель начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Администрации города Махачкала

, Республика Дагестан (Чародинский район, с. Доронуб), заместитель начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Администрации города Махачкала Магомедов Бадруттин Алиевич , Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник управления Администрации города Махачкала

, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник управления Администрации города Махачкала Магомедов Абдула Магомедович , Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник финансового отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник финансового отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Магомедова Юлдуз Джамалутдиновна , Москва, ведущий специалист 2 разряда Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития Российской Федерации

, Москва, ведущий специалист 2 разряда Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития Российской Федерации Мазанаев Мазанай Османович , Республика Дагестан (г. Каспийск), временно не работает

, Республика Дагестан (г. Каспийск), временно не работает Мирзабалаева Жанна Галимовна , Республика Дагестан (г. Дагестанские Огни), начальник отдела ЗАГС городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан

, Республика Дагестан (г. Дагестанские Огни), начальник отдела ЗАГС городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан Муртаев Бадави Муртаевич , Республика Дагестан (г. Кизилюрт), заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

, Республика Дагестан (г. Кизилюрт), заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Мусаев Магомед Рамазанович , Республика Дагестан (г. Махачкала), первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

, Республика Дагестан (г. Махачкала), первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Мусалова Заира Магомедовна , Республика Дагестан (г. Махачкала), доцент кафедры ЮИ ДГУ, заведующая кафедрой ЮК ДГУ ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), доцент кафедры ЮИ ДГУ, заведующая кафедрой ЮК ДГУ ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» Мустафаев Али Мурадович , Республика Дагестан (Кулинский район, с. Вачи), инженер-проектировщик ООО Климат-холдинг

, Республика Дагестан (Кулинский район, с. Вачи), инженер-проектировщик ООО Климат-холдинг Омаров Магомед Омарович , Москва, генеральный директор ОАО «Агропроммаш», ОАО «Авторемонтный завод»

, Москва, генеральный директор ОАО «Агропроммаш», ОАО «Авторемонтный завод» Омарова Патимат Омаровна , Республика Дагестан (г. Махачкала), декан факультета специального (дефектологического) образования ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), декан факультета специального (дефектологического) образования ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» Рамазанов Ахмед Абдулбасирович , Республика Дагестан (Хасавюртовский район, с. Дзержинское), начальник технологического бюро ОГТ АО «Завод Дагдизель»

, Республика Дагестан (Хасавюртовский район, с. Дзержинское), начальник технологического бюро ОГТ АО «Завод Дагдизель» Родионова Ольга Валерьевна , Республика Дагестан (г. Каспийск), врач ГБУ ДО РД «ДЮСШ г. Каспийска»

, Республика Дагестан (г. Каспийск), врач ГБУ ДО РД «ДЮСШ г. Каспийска» Рустамов Арсен Закирович , Республика Дагестан (г. Каспийск), заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагестанстат)

, Республика Дагестан (г. Каспийск), заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагестанстат) Сардаров Гаджиага Абдулнасирович , Санкт-Петербург, руководитель группы конструкторов, инженер в филиале Центрального научно-исследовательского институт судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) — ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

, Санкт-Петербург, руководитель группы конструкторов, инженер в филиале Центрального научно-исследовательского институт судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) — ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Саркаров Тимур Нусретович , Республика Дагестан (г. Махачкала), предприниматель, директор по развитию ООО «Матис»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), предприниматель, директор по развитию ООО «Матис» Смирнов Евгений Дмитриевич , Республика Дагестан (г. Махачкала), ведущий инженер электросвязи ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), ведущий инженер электросвязи ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Сулейманова Тамара Батырхановна , Республика Дагестан (г. Махачкала), врач клинический ординатор в ГБУ РД РОТЦ им Н. Цахаева

, Республика Дагестан (г. Махачкала), врач клинический ординатор в ГБУ РД РОТЦ им Н. Цахаева Сулейманова Мисей Изамутиновна , Москва, секретарь судебного заседания в Арбитражном суде города Москва

, Москва, секретарь судебного заседания в Арбитражном суде города Москва Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич , Республика Дагестан (г. Махачкала), проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» Тагирова Карина Надировна , Московская область (г. Мытищи), начальник управления малого бизнеса в АКБ «Российский капитал»

, Московская область (г. Мытищи), начальник управления малого бизнеса в АКБ «Российский капитал» Темирханов Саид Мусинович , Республика Дагестан (г. Махачкала), заместитель главы администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»

, Республика Дагестан (г. Махачкала), заместитель главы администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» Хамидов Магомед Ахмедович , Республика Дагестан (Шамильский район, с. Урада), проректор по лечебной работе и заведующий кафедрой эндоскопической хирургии Дагестанского государственного медицинского университета

, Республика Дагестан (Шамильский район, с. Урада), проректор по лечебной работе и заведующий кафедрой эндоскопической хирургии Дагестанского государственного медицинского университета Шафиев Мурад Магомедович, Республика Дагестан (г. Кизляр), проректор по науке и инновациям образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».

Напомним, что финальный этап конкурса начался с очного контрольного тестирования 27 августа. Затем, в течение двух дней, конкурсанты участвовали в групповых оценочных мероприятиях, по итогам которых были определены победители конкурса «Мой Дагестан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой Дагестан» — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо Республики. Победители конкурса войдут в кадровый резерв высшей готовности Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации Республики. Конкурс проводит Правительство Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей» — это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Создание системы социальных и кадровых лифтов проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Конкурс для руководителей в Дагестане — один из важных элементов этой комплексной работы.