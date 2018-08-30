В конкурсе «Мой Дагестан» победили 54 человека

Махачкала, 30 августа 2018, 14:26 — REGNUM В четверг, 30 августа состоялось торжественная церемония объявления и награждения победителей республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан», который организован правительством Республики Дагестан по поручению временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
Позади дистанционное тестирование и очный ретест, множество разнообразных оценочных заданий, кулинарные, творческие и спортивные состязания. На церемонии закрытия конкурса перед финалистами выступил Владимир Васильев.
Он отметил, что заявки на участие в конкурсе поступили со всей России.
«Один архитектор из Санкт-Петербурга написал так: «Я увидел, как у вас сложно с вопросами градостроительства. Я готов приехать и работать. Это интересно — решать сложные задачи». Я думаю, что каждый, кто находится в зале, если не написал, то подумал приблизительно так же», — рассказал Владимир Васильев.
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана обратил внимание финалистов на то, что в жизни необходимо всегда идти вперед и развиваться.
«Все время в жизни надо бороться. Каждый день надо идти и чего-то добиваться. Вы — бойцы, вы — победители, вы можете. Не разменяйтесь на подарки, звания, красивые слова, власть. Не заболейте этой болезнью и постарайтесь выработать иммунитет против нее. Поверьте, что через некоторое время вы ощутите то самое дорогое чувство, когда человек понимает, что он нужен на своем месте и люди искренне за это благодарны», — подчеркнул Владимир Васильев.
Он также поделился собственным примером: «Как у меня это случилось, в возрасте 68 лет вас может вызвать президент или руководитель Дагестана, или какой-то министр и скажет: «Надо поработать».
Владимир Васильев отметил, что любой руководитель может оказаться в непростых ситуациях, требующих непростых решений, и к этому надо быть готовым.
После его выступления состоялось торжественное вручение сертификатов и памятных стел. Победителями конкурса стали:
- Абакаров Руслан Исамутдинович, Республика Дагестан (г. Махачкала), врио директора ФГБУ Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук
- Абакарова Мадина Абдулаевна, Москва, помощник судьи в Бутырском районном суде Москвы
- Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович, Москва, заместитель генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ»
- Абдулхамидов Вагаб Магомедович, Московская область (г. Красногорск), заместитель генерального директора по охране лесов Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение»
- Абдурахманова Диана Ибрагимовна, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник операционного зала ООО КБ «КредитИнвестБанк»
- Абдусаламова Гульнара Алиевна, Республика Дагестан (г. Каспийск), начальник юридической службы в АО «Каспийский завод точной механики»
- Абукаров Тарлан Гасанбегович, Москва, генеральный директор ООО Центр Информационных технологий «Европея»
- Алибеков Магомед Гаджиисхакович, Москва, технический директор ООО «РосЭнергоСеть»
- Алиев Шарип Абдулмажидович, Московская область, Исполнительный директор ООО «Файт Найтс»
- Алиев Гайдар Магомед-Алиевич, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела Управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Махачкалы
- Ахмедова Рукият Магомедовна, Республика Дагестан (Сергокалинский район, с. Сергокала), начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, муниципальными закупками и взаимодействию с сельскими поселениями Администрация МР «Сергокалинский район» Республики Дагестан
- Батырова Шахсалам Изамутдиновна, Республика Дагестан (г. Буйнакск), методист муниципального казенного учреждения Управление образования города Буйнакск
- Велиханов Тимур Талибович, Республика Дагестан (г. Махачкала), преподаватель Дагестанского государственного университета
- Волков Роман Николаевич, Санкт-Петербург, руководитель таксомоторного парка «Яндекс Такси» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Гаджияхьяев Мурад Абдулгафисович, Республика Дагестан (г. Дербент), генеральный директор ООО «Агра»
- Гайдбекова Джамиля Месутовна, Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает
- Гасанов Али Исмаилович, Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает
- Гафуров Зубаир Загирович, Московская область (г. Видное), начальник правового управления ООО «Технострой»
- Гусейнов Абзагир Абдурагимович, Республика Дагестан (Буйнакский район, с. Эрпели), заместитель начальника управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
- Дагиров Мурад Алхаматович, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник информационно-аналитического и административно-хозяйственного отдела Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан
- Джамалудинов Хайбула Магомедович, Республика Дагестан (г. Махачкала), генеральный директор ООО «Аква-строй»
- Джамбулаев Ибрагим Абдусаламович, Республика Дагестан (Ахвахский район, с. Карата), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»
- Зейналов Видади Вагифович, Республика Дагестан (г. Дербент), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»
- Ибрагимова Равзат Юсуповна, Республика Дагестан (г. Махачкала), учитель, руководитель МО начальных классов МКОУ «Школа-интернат 1 вида»
- Ильченко Александр Владимирович, Ставропольский край (г. Ставрополь), глава муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
- Ильясов Марис Сиражутинович, Москва, заместитель директора махачкалинского пивоваренного завода «Порт-Петровск», заместитель председателя собрания депутатов кировского района Махачкалы, председатель комитета по образованию, спорту, туризму, культуры и делам молодежи городского собрания депутатов г. Махачкалы, член президиума партии «Единая Россия», г. Махачкала
- Имаков Алибек Джамалутдинович, Республика Дагестан (Карабудахкентский район, с. Карабудахкент), директор ПО ООО «Центр-Техостройпроект»
- Кагиргаджиев Агарагим Кагиргаджиевич, Республика Башкортостан (г. Уфа), директор по развитию ООО «Башкорпредсервис»
- Кадиев Гаджи Абакарович, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела организации труда и заработной платы ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
- Магомедов Магомед Омарович, Республика Дагестан (Чародинский район, с. Доронуб), заместитель начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Администрации города Махачкала
- Магомедов Бадруттин Алиевич, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник управления Администрации города Махачкала
- Магомедов Абдула Магомедович, Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник финансового отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
- Магомедова Юлдуз Джамалутдиновна, Москва, ведущий специалист 2 разряда Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития Российской Федерации
- Мазанаев Мазанай Османович, Республика Дагестан (г. Каспийск), временно не работает
- Мирзабалаева Жанна Галимовна, Республика Дагестан (г. Дагестанские Огни), начальник отдела ЗАГС городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан
- Муртаев Бадави Муртаевич, Республика Дагестан (г. Кизилюрт), заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
- Мусаев Магомед Рамазанович, Республика Дагестан (г. Махачкала), первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
- Мусалова Заира Магомедовна, Республика Дагестан (г. Махачкала), доцент кафедры ЮИ ДГУ, заведующая кафедрой ЮК ДГУ ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
- Мустафаев Али Мурадович, Республика Дагестан (Кулинский район, с. Вачи), инженер-проектировщик ООО Климат-холдинг
- Омаров Магомед Омарович, Москва, генеральный директор ОАО «Агропроммаш», ОАО «Авторемонтный завод»
- Омарова Патимат Омаровна, Республика Дагестан (г. Махачкала), декан факультета специального (дефектологического) образования ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
- Рамазанов Ахмед Абдулбасирович, Республика Дагестан (Хасавюртовский район, с. Дзержинское), начальник технологического бюро ОГТ АО «Завод Дагдизель»
- Родионова Ольга Валерьевна, Республика Дагестан (г. Каспийск), врач ГБУ ДО РД «ДЮСШ г. Каспийска»
- Рустамов Арсен Закирович, Республика Дагестан (г. Каспийск), заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагестанстат)
- Сардаров Гаджиага Абдулнасирович, Санкт-Петербург, руководитель группы конструкторов, инженер в филиале Центрального научно-исследовательского институт судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) — ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
- Саркаров Тимур Нусретович, Республика Дагестан (г. Махачкала), предприниматель, директор по развитию ООО «Матис»
- Смирнов Евгений Дмитриевич, Республика Дагестан (г. Махачкала), ведущий инженер электросвязи ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
- Сулейманова Тамара Батырхановна, Республика Дагестан (г. Махачкала), врач клинический ординатор в ГБУ РД РОТЦ им Н. Цахаева
- Сулейманова Мисей Изамутиновна, Москва, секретарь судебного заседания в Арбитражном суде города Москва
- Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич, Республика Дагестан (г. Махачкала), проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
- Тагирова Карина Надировна, Московская область (г. Мытищи), начальник управления малого бизнеса в АКБ «Российский капитал»
- Темирханов Саид Мусинович, Республика Дагестан (г. Махачкала), заместитель главы администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»
- Хамидов Магомед Ахмедович, Республика Дагестан (Шамильский район, с. Урада), проректор по лечебной работе и заведующий кафедрой эндоскопической хирургии Дагестанского государственного медицинского университета
- Шафиев Мурад Магомедович, Республика Дагестан (г. Кизляр), проректор по науке и инновациям образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».
Напомним, что финальный этап конкурса начался с очного контрольного тестирования 27 августа. Затем, в течение двух дней, конкурсанты участвовали в групповых оценочных мероприятиях, по итогам которых были определены победители конкурса «Мой Дагестан».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой Дагестан» — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо Республики. Победители конкурса войдут в кадровый резерв высшей готовности Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации Республики. Конкурс проводит Правительство Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
«Россия — страна возможностей» — это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.
Создание системы социальных и кадровых лифтов проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Конкурс для руководителей в Дагестане — один из важных элементов этой комплексной работы.