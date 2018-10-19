В Магадане украли надгробную плиту для совести «Единой России»

Магадан, Магаданская область, , 07:31 — REGNUM Из городского парка в Магадане пропала установленная в память о смерти совести партии «Единая Россия» надгробная плита. Заявления в полицию по факту её исчезновения пока не поступало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным газеты «Коммерсант», на Японской аллее монумент с надписью «совесть партии «Единая Россия» не пролежал и суток.

«Все монументы и скульптуры должны быть согласованы с муниципальным управлением культуры. Хотел автор пропиариться — так поставил бы свой монумент у здания правительства», — заявил газете директор городского парка.

Как сообщало ИА REGNUM, датой смерти совести партии «Единая Россия» было указано 3 октября 2018 года — день, когда был подписан закон, повышающий возрастную планку выхода на пенсию для граждан России на пять лет.

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Автор работы — магаданский художник Григорий Сычёв, который счёл одобрение законопроекта о повышении пенсионного возраста «Единой Россией» показателем того, что партия «окончательно утратила совесть».

«Пусть все знают, что совесть партии «Единая Россия» похоронена на Дальнем Востоке, в городе Магадане», — отмечал художник.

Комментируя его работу, колымчане иронизировали: «Нельзя похоронить то, чего нет».