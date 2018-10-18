На Колыме похоронили совесть «Единой России». В прямом смысле

Магадан, Магаданская область, , 10:41 — REGNUM Жители Магадана обнаружили на Японской аллее города надгробную плиту, надпись на которой гласит, что под нею покоится совесть партии «Единая Россия». Жители региона считают этот факт странным, отмечая, что «нельзя похоронить то, чего нет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фото надгробной плиты опубликовало ИА Весьма. Судя по надписи на ней, дата смерти совести «Единой России» — 3 октября 2018 года. Как выяснили региональные СМИ, автор работы — магаданский художник Григорий Сычёв. Поводом для создания надгробной плиты он назвал принятие закона о повышении пенсионного возраста. Одобрив его, «Единая Россия» «окончательно утратила совесть», уверен художник.

«Пусть все знают, что совесть партии «Единая Россия» похоронена на Дальнем Востоке, в городе Магадане. На плите указана дата основания партии и дата ее смерти — день, когда был подписан закон о повышении пенсионного возраста», — пояснил Григорий Сычёв.

Художник подчеркнул, что материал для создания надгробной плиты достался ему бесплатно — в ритуальном агентстве отказались брать за мрамор деньги, когда узнали о его идее.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, повышающий возрастную планку выхода на пенсию для граждан России, был подписан 3 октября. В соответствии с ним, с 1 января 2019 года мужчины страны будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60, на пять лет позже, чем было.

Закон одобрило большинство депутатов Госдумы, большей частью состоящей из представителей партии «Единая Россия». За повышение пенсионного возраста 27 сентября 2018 года проголосовали 332 народных избранника, против — 83.