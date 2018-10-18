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Митрополит Иларион обсудит с папой Римским ситуацию с церковью на Украине

Общество

Переговоры представителя РПЦ с главой Римско-католической церкви состоятся 19 октября

Митрополит Иларион обсудит с папой Римским ситуацию с церковью на Украине
Υπουργείο Εξωτερικών
Митрополит Волоколамский Иларион

Москва, 18 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион намерен 19 октября обсудить с папой Римским Франциском ситуацию с неканоническими православными церквями на Украине и осложнение отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом.

«Мы не ожидаем, что папа будет вмешиваться в эту ситуацию, как-то пытаться её разруливать. Но я проинформирую его о решении, принятом нашим синодом», — приводит слова митрополита Иллариона ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября Священный синод Русской православной церкви на заседании в Минске принял заявление, в котором говорится о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинополем в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».

Официально Ватикан до настоящего времени не прокомментировал ситуацию с православной церковью на Украине, между тем в СМИ появлялась информация со ссылкой на дипломатический источник в Ватикане о том, что «с той церковью, которую признает Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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