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Ватикан не будет контактировать с неканонической церковью на Украине

Политика

Святой престол не намерен поддерживать связи «с той церковью, которую признает Варфоломей», заявил дипломатический источник

Ватикан не будет контактировать с неканонической церковью на Украине
Собор Святого Петра. Ватикан. Италия

Ватикан, 12 октября 2018, 20:42 — REGNUM  Римско-католическая церковь не станет поддерживать контакты с неканонической церковью на Украине, которой намерен предоставить автокефалию Константинопольский патриархат. Об этом 12 октября сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Ватикане.

«Ватикан категорически не вмешивается в дела православия, но уже ясно, что с той церковью, которую признает Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Священный синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Константинопольский патриарх также заявил о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, которая была наложена Русской православной церковью.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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