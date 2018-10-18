В Калуге открылась выставка, посвященная 100-летию комсомола

Калуга, , 12:48 — REGNUM В Калуге в здании Законодательного собрания области открылась выставка «Комсомольская юность калужан», посвященная 100-летию создания комсомола. Экспозиция включает в себя фотографии и архивные документы XX века. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ областного Заксобрания.

, с приветственным словом к участникам и гостям церемонии открытия выставки обратился спикер областного парламента Виктор Бабурин:

«Комсомольская организация была основана в 1918 году, и за двадцать с небольшим лет выросло поколение, которое не жалея ни сил, ни жизни в период Великой Отечественной войны встало на защиту нашей страны. Этот героический этап заслуживает большого внимания и уважения», — заявил спикер калужского парламента Виктор Бабурин.

Он напомнил как молодые люди поднимали разрушенное после войны хозяйство, участвовали в освоении целинных земель, первыми отправлялись на крупные стройки.

«Много трудовых и боевых подвигов было совершено комсомольцами, но самое главное заключается в том, что комсомол формировал кадровый резерв партии. Многие, прошедшие школу комсомола, стали великими политическими и государственными деятелями. Комсомол — это школа, которая формировала наше общество», — отметил Бабурин.

Сбором материалов для выставки занимался начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина. Онасообщила, что история калужской комсомольской организации начинается с 7 декабря 1918 года. В 1938 году был создан городской комитет ВЛКСМ.

«Нам хотелось показать комсомольскую юность, задор, что и отражено на фотографиях выставки». В первую очередь, мы хотели показать комсомол таким, каким он был, — сказала Майя Добычина. — Кто-то узнал на этих снимках знакомых, кто-то увидел себя. Это «живые» фотографии, на которых изображены маленькие зарисовки комсомольской эпохи».

Напомним, в ближайшее время в Калуге пройдут еще две выставки, посвященные юбилею комсомола. 26 октября откроется экспозиция в Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области, а 29 октября — в Калужской областной филармонии.