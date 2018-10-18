Травмированный мужчина стал популярным в соцсетях благодаря чувству юмора

Шарлотсвилл, США, , 15:05 — REGNUM Социальные сети помогли 27-летнему человеку с раздробленным бедром обрести популярность. Он завел себе страницу в Tinder, на которой рассказал о себе в юмористическом ключе. Об этом 17 октября сообщил портал Metro.

Джо получил травму в тот момент, когда на него упали два тюка сена, общей массой около 3 тыс. фунтов (около 1,36 т). Он чудом остался жив, врачи давали ему мало шансов.

«Привет дамы, я Джо, меня раздавили 3 тыс. фунтов», — написал парень, пояснив, что у него сломан таз, но, несмотря на это, он готов к встречам.

«Катетер может быть проблемой, но великие умы делают великие дела», — добавил он.

Впоследствии на популярном форуме Reddit был размещен пост, посвященный Джо. На данный момент он набрал уже более 140 тыс. просмотров.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в соцсетях высмеяли мужчину, который хотел заказать своему сыну распечатанный на 3D-принтере костюм трансформера Оптимуса Прайма. Он посчитал, что предприниматель, занимающийся печатью, не должен брать деньги за 3D-моделирование костюма, а только за саму печать.

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