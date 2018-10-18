Виноваты рок и компьютерные игры: эксперт высказался о трагедии в Керчи

Москва, , 14:15 — REGNUM В эфире «Вести-ФМ» интернет-эксперт Филипп Гросс-Днепров заявил, что в керченской трагедии виновата рок-музыка и компьютерные игры. Ролик с эфиром передачи был выложен 17 октября на YouTube-канале HiroariTillWhen.

Во время эфира эксперт, рассматривая страницу в соцсети подозреваемого в стрельбе в Керчи, обратил внимание на то, что там присутствовала ссылка на ресурс, связанный с некой игрой «Дока 2». Он пояснил, что возрастной ценз этой игры 18+, но не смотря на это, в неё играют многие дети в возрасте 13−14 лет.

Гросс-Днепров добавил, что в этой игре можно убивать зомби или самому быть зомби, а также построить свою школу и делать с ней всё, что угодно. Стоит отметить, что после этого многие пользователи сети выразили сомнение в компетентности эксперта и попросили его пояснить, о какой именно игре идёт речь.

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Напомним, 17 октября 2018 года произошло нападение на Керченский политехнический колледж, в результате которого погиб 21 человек, более 50 пострадали. По версии следствия, 18-летний Владислав Росляков пришёл в колледж, будучи вооруженным ружьём и самодельными взрывными устройствами. Он открыл огонь по людям, взорвал одно из устройств, а потом покончил с собой.

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