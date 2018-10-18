Высшее образование в Татарии подорожало на 13,6%

Казань, , 08:40 — REGNUM В Татарии за девять месяцев 2018 года подорожали услуги в сфере образования. В сентябре 2018 года относительно декабря 2017 года они стали обходиться в республике дороже на 6,8% при среднероссийском показателе 6,9%. В сентябре 2017 года в регионе прирост фиксировался на уровне 5,3%. Татарстанстат подвёл итоги изменения тарифов на услуги образования за январь-сентябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С начала года ощутимо для родительских кошельков подорожало высшее образование — на 13,6% увеличилась плата за обучение в высших учебных образовательных учреждениях. В целом по России показатель за этот же период зафиксирован на уровне 15,1%.

В Татарии в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования семестр подорожал на 2,3%, а в государственных и муниципальных — на 18%.

В сфере среднего профессионального образования также зафиксирован рост стоимости обучения — на 5% против 4,4% по России. Стоимость семестра в образовательной организации среднего профессионального образования выросла на 7,3%, а дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях стали обходиться дороже на 6,7% при почасовой оплате.

Курсы иностранных языков при почасовой оплате за январь-сентябрь 2018 года относительно конца 2017 года подорожали на 7%.

В сфере дошкольного образования также не обошлось без увеличения стоимости. За год посещение детсада и яслей стало обходиться дороже на 4%. Хотя сами родители называются иные цифры и говорят о более существенном приросте.

Напомним, с 1 января 2019 года в Татарии ожидается увеличение абонентской платы за дошкольное образование — в среднем на 8%. Это уже вызвало протест и недовольство родителей. Увеличение расходов семей с детьми происходит на фоне спада рождаемости и роста смертности в республике.

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