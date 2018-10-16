Рождаемость в Татарии пошла на спад, а смертность – в рост

Казань, , 13:48 — REGNUM В Татарии за девять месяцев 2018 года относительно того же периода 2017 года рождаемость снизилась на 3,4%, а смертность, наоборот, увеличилась на 2,1%. Управление ЗАГС кабинета министров РТ подвело итоги по демографической ситуации в регионе за январь-сентябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из 45 муниципалитетов рост рождаемости фиксировался в 17, самый большой прирост был в Новошешминском районе — на 60% (с 55 до 88 новорожденных). В рейтинге социально-экономического развития районов республики за восемь месяцев 2018 года данный муниципалитет находится в числе лидеров — восьмое из 45 мест.

В Казани за рассматриваемый период 2018 года относительно 2017 года отмечался спад на 3,5% — с 16 370 до 15 794 рождений, а в Набережных Челнах — на 0,4% (с 5531 до 5508).

Самое существенное снижение показателей было в Тукаевском районе, прославившемся скандальным демаршем депутатов в одном из сельских поселений, и попыткой снятия главы того же Малошильнинского поселения. При этом район в рейтинге муниципалитетов по социально-экономическим показателям в числе несомненных лидеров — занимает четвертое место, уступив лишь Казани, Альметьевскому и Лаишевскому районам. Спад рождаемости за восемь месяцев 2018 года относительно такого же периода 2017 года в Тукаевском районе был на 42,3% (с 300 до 173 новорожденных).

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Если исключить два основных города Татарии, то в районах республики спад регистрации рождения составил 4,5%. Это происходит на фоне увеличения регистраций смерти — на 2,1% (с 33 353 до 34 056). В Казани рост составил 0,2% (до 9 903), в Набережных Челнах — на 2,8% (до 3474). Наибольший рост смертности за рассматриваемый период в сравнении с девятью месяцами 2017 года был в Мензелинском районе — почти на 24% (с 301 до 373 регистраций). В рейтинге муниципалитетов район в числе «середняков» — 22 место из 45.

И хотя в республике в целом пока число актов рождений превышает число актов о смерти — на 1296 (35 352 против 34 056), в большинстве районов ситуация обратная.

«В подавляющем большинстве городов и районов Республики Татарстан регистрация смерти превышает регистрацию рождения. Исключением по итогам отчетного периода являются: Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский муниципальные районы и городские округа Казань и Набережные Челны, в которых регистрация рождения превышает регистрацию смерти», — отмечают в управлении.

Напомним, в Приволжском федеральном округе, по данным Росстата, за семь месяцев 2018 года, численность жителей сократилась на 55 317 человек. За этот период органы статистики не зафиксировали естественного прироста населения ни в одном регионе округа. Хуже всего дела обстоят в Нижегородской области, где за восемь месяцев 2018 года на 21,5 тыс. родившихся пришлось 33,1 тыс. умерших.

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