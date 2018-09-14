В «сытой и богатой» Татарии снова поднимают родительскую плату за детсады

Казань, , 03:52 — REGNUM В Татарии в 2019 году детские сады родителям будут обходиться ещё дороже. Постановление об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях на 2019 год подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 1 января 2018 года родителей дошколят Татарии также «поздравили» ростом платы за детские сады. Родители возмутились, так как к тому моменту в республике уже была одна из самых высоких плат в Приволжском федеральном округе. Когда проблема из региональной повестки вышла на федеральный уровень, министерство образования и науки РТ сделало разъяснение, что рост на 4% связан с увеличением расходов учреждений на продукты и зарплаты персоналу. При этом в соцсетях родители возмущались и приводили примеры изменения сумм в квитанциях, где речь шла далеко не о 4% прироста.

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«За содержание ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в группе с 10,5-часовым пребыванием в 2019 году придется заплатить в среднем 1696 рублей в месяц. На этот год средний размер составляет 1572 руб. За ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет плата составит 1832 рубля (в этом году — 1698 рублей). В возрасте до 1 года — 2940 рублей (в этом году — 2725 рублей)», — пишет издание Idel. Реалии, уточняя, что прирост составит в среднем 8%.

Для сравнения, средняя зарплата в Татарии за первое полугодие 2018 года составила 35 311 рублей.

Родители же говорят, что тех сумм, что прописаны в документах на 2018 год, нет, и платят они существенно больше уже сейчас.

«За логопедическую группу 4500!!! Откуда 1600?», «За двоих больше 10,000₽ у меня выходит», «Мы платим в детсад минимум 3500 рублей в месяц. От куда цифры такие берут…», «Что-то я не поняла. У нас и так плата 2,5 тысячи плюс 500 с лишним за еду. Откуда эти 1600?», «Цифры какие-то странные. Где это в Татарстане такие цены на детсад? Я платила 3 с небольшим, это без кружков и не логопедическая группа. Выпустились 2 года назад», «Мы в этом году выпустились. Тоже примерно 3200 платили без логопеда и кружков. Откуда такие цены?», «Наверное, это некая сферическая стоимость, которую принял кабинет министров РТ для расчета субсидии на сад. Они же субсидию платят не от фактической стоимости, а от какой-то придуманной средней, которая вдвое, а то и поболе, меньше реальной», «На содержание школ из бюджета проидексировали на 2%, на содрать с родителей в садике 8%. Рожайте больше», — удивляются родители в соцсетях (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Жителей республики удивляет, что «в «сытом и богатом Татарстане», можно сказать, «раю на Земле»» ежегодно поднимают стоимость ухода за детьми, при этом ратуя за повышение рождаемости. Правда, результат пока плачевный.

За восемь месяцев 2018 года в Татарии родилось 31 519 детей, что на 2,5% меньше, чем за такой же период 2017 года. При этом, по данным управления ЗАГС кабинета министров РТ, «в в подавляющем большинстве городов и районов Республики Татарстан регистрация смерти превышает регистрацию рождения», исключение — Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский районы, города Казань и Набережные Челны, где число родившихся пока превышает регистрацию смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году один из депутатов Госсовета РТ предложил внести в местное законодательство поправку, которая бы позволяла родителям не платить абонентскую плату, если ребенок не посещает учреждение по уважительной причине. Сейчас плата начисляется полностью, вычесть возможно лишь стоимость питания. Инициатива не была поддержана республиканскими властями, так как грозила дополнительными расходами.

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