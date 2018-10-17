Сенатор о Керчи: «Нужно находить провокаторов, кто толкает на такое»

Великий Новгород, , 19:21 — REGNUM Член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Керчи и пожелал выздоровления тем, кто получил ранения.

«Жизнь — это самое святое, что человеку даётся, и лишить человека жизни просто бесчеловечно. Такие ужасные преступления могут устраивать только нелюди, у которых нет ничего святого. Это просто не укладывается в голове», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM.

Сенатор считает, что всеми, кто облечён властью, кто работает в образовательных бюджетных учреждениях, должна вестись «огромная постоянная работа».

«Это разъяснительная работа по воспитанию человеческих качеств, по правовому просвещению, по формированию позитивного мировоззрения, и она должна вестись постоянно. Сложно усмотреть за всеми — кто в каких соцсетях, какому влиянию поддаётся. Но, конечно, нужно находить организаторов и провокаторов по отношению к молодым ребятам — тех, кто их толкает на такие преступления», — считает Сергей Фабричный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате происшествия в Керченском политехническом колледже, по официальным данным СКР, погибли 17 человек — они скончались от огнестрельных ранений. Стрелявшим оказался студент IV курса колледжа, 18-летний подросток, который, как полагает следствие, сначала расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. По данным СМИ, в сентябре 2018 года он получил лицензию на владение оружием.

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Уголовное дело, возбуждённое первоначально по ст. 205 УК РФ («Теракт»), переквалифицировано на ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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