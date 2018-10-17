Психолог: террорист имел психические отклонения, которые невозможно скрыть

Керчь, Крым, , 18:53 — REGNUM Из действий керченского террориста явно следует, что его психика была не в порядке, такие психические отклонения невозможно скрывать, и получение лицензии на оружие стало возможным только из-за формальности рассмотрения этого вопроса, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 октября, политический психолог Владимир Васильев, комментируя расследование теракта в керченском колледже.

Как сообщалось ранее, не менее 19 человек погибли в результате теракта в Керчи. Нападавшим оказался 18-летний студент 4 курса колледжа, стрелявший из ружья и винтовки и приведший в действие взрывное устройство в столовой. Преступник покончил с собой. По данным СМИ, в сентябре 2018 года он получил лицензию на владение оружием.

Если этот молодой человек обратился за получением лицензии на оружие и получил эту лицензию, значит, процедура ее выдачи носила формальный характер. Сотрудники МВД в такой ситуации должны были поинтересоваться, зачем ему в этом возрасте оружие. Собрать информацию по месту работы, по месту учебы.

Если бы всё это было сделано, у сотрудников была бы возможность узнать о его конфликтности. Но лицензию ему всё-таки выдали. А это значит, что рассмотрение вопроса носило абсолютно формальный характер.

Из действий террориста совершенно явно следует, что его психика была не в порядке. Такие психические отклонения невозможно скрывать, они неизбежно проявлялись в разного рода ситуациях, в отношениях с окружающими. Эти отклонения должны были стать препятствием для выдачи лицензии, но не стали. Сотрудники МВД не использовали предоставленные им законом инструменты, — сказал Васильев.