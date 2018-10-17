СК РФ объяснил, почему дело о взрыве в Керчи переквалифицировано

Москва, , 17:54 — REGNUM После осмотра места взрыва на территории колледжа в городе Керчь следователи пришли к выводу о необходимости переквалифицировать заведённое ими уголовное дело. Об этом 17 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На первый взгляд нам показалось, что это был террористический акт, но картина преступления, которая сейчас складывается на основании осмотра места происшествия, сбора и продолжающейся работы со свидетелями, дала основание следователям переквалифицировать уголовное дело на статью 105, то есть «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», — сказала она. — Была достаточно оперативно установлена личность молодого человека, который прошёл в колледж непосредственно перед происшествием. Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Осмотр тел погибших нам также говорит в пользу версии об убийстве. У всех погибших имеются огнестрельные ранения. Исходя из этого и сделан вывод о переквалификации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в больнице скончался ещё один пострадавший во время событий в Керченском политехническом колледже, ученик которого устроил стрельбу. Об этом 17 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве РК.

«К сожалению, не удалось спасти. Ещё шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. Их скоро должны эвакуировать в Симферополь», — сообщил представитель ведомства.