Хаски и System of a Down: в Twitter набирает популярность забавное видео

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM В сети набирает популярность видео, в котором щенок хаски якобы исполняет песню Chop Suey группы System of a Down. Ролик выложил на своей Twitter-странице пользователь Eliott.

https://twitter.com/jelacour/status/1051179078735355904

С момента публикации видео посмотрели уже более 6,63 млн человек, также оно набрало более 420 тыс. лайков. «Интернет заставил меня сделать это», — такой надписью сопроводил ролик Eliott.

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Напомним, ранее в соцсетях стал популярен мем с нарезкой из сцен фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фанат «Звёздных войн» выложил в сеть соответствующее видео, где с помощью компьютерных технологий заменил лицо Олдена Эренрайка на лицо Харрисона Форда.

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