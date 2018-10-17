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Во всем виноват Танос: фанаты Marvel обвинили титана в проблемах YouTube

Общество

Они запустили в соцсетях новый мем

Вашингтон, 17 октября 2018, 13:06 — REGNUM  Пока видеосервис YouTube пытался решить проблемы, возникшие в ночь с 16 на 17 октября, фанаты Marvel решили развлечь себя в соцсетях. Они предположили, что в проблемах видеохостинга виноват Танос и запустили новый мем.

https://twitter.com/Chaoskush95/status/1052373202947723264

https://twitter.com/Thejojo_kernel/status/1052378106407870464

Поклонники киновселенной стали публиковать анимированные изображения и картинки с титаном, на которых Танос произносит различные фразы, намекающие на то, что он имеет отношение к происходящему.

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https://twitter.com/DenisGitau/status/1052376399346987008

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, глобальные проблемы у видеохостинга начались 17 октября около 04:00 по московскому времени. Пользователи из разных стран не могли получить доступ к видеороликам. Впоследствии администрация сервиса заявила, что проблемы были решены.

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