Видео: молодой Хан Соло получил лицо Харрисона Форда

Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Фанат «Звёздных войн» выложил в сеть интересное видео. В некоторых сценах фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» он заменил лицо Олдена Эренрайка на лицо Харрисона Форда. Ролик был опубликован 16 октября на портале Comicbook.

В описании к видео пользователь derpfakes пояснил, что в качестве донора он использовал кадры из фильмов с Харрисоном Фордом и фотографии актёра, которые были выпущены до 1977 года. Автор добавил, что он попытался сделать молодого Соло максимально убедительным.

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Напомним, фильм «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», в котором роль контрабандиста исполнил Олден Эренрайк, не очень удачно выступил в прокате. При огромном бюджете $275 млн картина смогла собрать в США лишь около $213 млн, при этом сумма её общемировых сборов составила около $393 млн.

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