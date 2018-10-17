Британский суд проявил снисхождение к педофилу-растлителю

Лондон, , 07:40 — REGNUM Педофил Мэттью Фолдер, от действий которого пострадали 46 несовершеннолетних, проведет в тюрьме 25 вместо 32 лет. Такое решение вынес британский суд, сообщает The Mirror.

По словам адвоката Фолдера, 32 года тюрьмы — чрезмерное наказание. Судьи приняли во внимание сотрудничество растлителя со следствием.

Фолдеру 29 лет, он жил в Бирмингеме, работал ученым-геофизиком и получал докторскую степень в Кембриджском университете. Около десяти лет он находил и преследовал своих жертв — подростков обеих полов — через интернет.

Мужчина контактировал с несовершеннолетними посредством сайтов для подработки, обманным путем получал их фотографии и заставлял выполнять отвратительные требования, угрожая обнародовать снимки. Фолдер использовал профессиональные устройства шифрования, что позволяло ему избегать наказания. Унизительные фотографии подростков он распространял в теневой сети.

Фолдера арестовали летом 2017 года. Он признал вину по 137 эпизодам в отношении 46 человек. В частности, он склонял подростков к насилию над малолетними.

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