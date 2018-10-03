В Испании зарегистрировано более 45 тыс. педофилов — El País

Мадрид, , 10:10 — REGNUM Более 45 тыс. жителей Испании не имеют права работать с детьми из-за судимостей за преступления сексуального характера, пишет газета El País 3 октября.

Работающий с 2016 года Центральный реестр сексуальных преступлений содержит в себе данные 45 155 человек, которым запрещено работать в учреждениях, где предполагается непосредственный контакт с детьми. В списке значатся 42 581 взрослый и 2 574 несовершеннолетних. Согласно реестру, наибольшее число этих преступников сконцентрировано в Андалусии, Каталонии и Мадриде.

Реестр был создан министерством юстиции Испании в соответствии с рекомендациями соглашения Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и надругательств, подписанного в Лансароте в 2007 году. Подписавшие соглашения стороны взяли обязательство принять меры по недопущению педофилов к работе с детьми.

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