YouTube дал массовый сбой по всему миру

Нью-Йорк, США, , 07:19 — REGNUM В работе видеохостинга YouTube произошёл сбой. Причем сообщения о неполадках поступали из разных уголков планеты. В большинстве случаев интернет-пользователи из США, Австралии, Японии и стран Европы жаловались на проблемы с просмотром видео. Многие из их не смогли зайти на сайт и авторизоваться.

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Отметим, что неполадки массово произошли около 04:00 мск 17 октября. Сотрудники видеохостинга пообещали исправить проблему и принесли свои извинения за неудобства.

В настоящее время возникшие неполадки в работе YouTube устранены.

«Мы вернулись. Спасибо вам всем за терпение», — говорится в обращении к пользователям YouTube в Twitter.

Также в сообщении руководство сайта просит в случае возникновения сложностей при пользовании сервисом или оставшихся проблемах, сообщить об этом. О причинах сбоя пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первый сбой, который произошёл в YouTube за 2018 год. О проблемах в работе в России сервиса пользователи сообщали и в апреле. Пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Калуге, Казани, Ижевске и других городах страны жаловались, что не могли открыть главную страницу портала, а также приложения на смартфонах и других устройствах. Также проблемы с просмотром видео, доступом к сайту и входом в учётную запись пользователи испытали в середине июня 2018 года.

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