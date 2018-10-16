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В «Сколково» запустили беспилотное такси в тестовом режиме

Общество

В конце августа 2018 года «Яндекс» начал испытания беспилотного транспорта в Иннополисе республики Татарстан

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В «Сколково» запустили беспилотное такси в тестовом режиме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины оснащены камерами, которые смотрят в разных направлениях

Москва, 16 октября 2018, 17:41 — REGNUM  Компания «Яндекс» запустила движение беспилотного такси на территории инновационного центра «Сколково». Об этом на панельной дискуссии в рамках московского международного форума «Открытые инновации» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 16 октября.

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Машины оснащены камерами, которые смотрят в разных направлениях
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины оснащены камерами, которые смотрят в разных направлениях

«Сегодня проехали на беспилотнике, это здорово, впечатляет, подписали соглашение о содействии внедрению беспилотников», — отметил Собянин.

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На основе информации с камер составляется трёхмерная карта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На основе информации с камер составляется трёхмерная карта

Мэр Москвы подчеркнул, что электронные процессы, которые столица начала активно внедрять несколько лет назад, заметно упростили жизнь горожан. В частности, были внедрены такие проекты, как Московская электронная школа, портал «Активный гражданин», оцифрованы медицинские и социальные услуги.

«Несколько лет назад главной целью было решение сложных и самых насущных городских проблем. Информационные технологии были только способом решения задач, отражением внутренней идеологии и городских управленческих решений и алгоритмов», — добавил он.

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Беспилотное такси от «Яндекса»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Беспилотное такси от «Яндекса»

Собянин также заявил, что с 2017 года Москва успешно внедряет услуги каршеринга и видеонаблюдения в столице. Так, в настоящий момент на территории города систему видеонаблюдения обеспечивают 150 тыс. камер.

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Один из прототипов беспилотного такси сделан на базе Toyota Prius
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Один из прототипов беспилотного такси сделан на базе Toyota Prius

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что более 700 тыс. москвичей в сутки пользуются услугами такси, что на десять процентов снижает количество личных авто на дорогах столицы России.

Читайте подробнее: Сервис московских такси сокращает на один балл городские пробки — Собянин

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