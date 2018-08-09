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Сервис московских такси сокращает на один балл городские пробки — Собянин

Общество

Из 30 млн пассажиров, которые передвигаются каждый день по Москве, больше 700 тыс. пользуются такси

Сервис московских такси сокращает на один балл городские пробки — Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Такси

Москва, 9 августа 2018, 15:35 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии VI Международного евразийского форума «Такси» заявил, что более 700 тыс. москвичей в сутки пользуются услугами такси, что на десять процентов снижает количество личных авто на дорогах столицы России. Слова Собянина цитирует 9 августа сайт московской мэрии.

«Из 30 млн пассажиров, которые передвигаются каждый день по Москве, больше 700 тыс. пользуются такси. Это означает, что на дороги Москвы каждый день выезжает на 10% меньше личных автомобилей — это один балл пробок на столичных дорогах», — подчеркнул московский мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев выступил с инициативой о создании «чёрного списка» таксистов, на которых неоднократно поступали жалобы от граждан.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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