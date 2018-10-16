В Новосибирской области не могут найти «хозяина» аварийного моста

Новосибирск, , 13:57 — REGNUM Власти села Старый Порос в Новосибирской области выясняют, кому принадлежит местный мост, который не ремонтировали 20 лет. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Переправа частично сгнила и развалилась, но ее до сих пор используют жители четырех домов на окраине деревни. Впрочем, некоторые вместо нее используют самодельные мостки — небольшие брёвна и доски, переброшенные через речку.

Люди уже не раз обращались в администрацию села с просьбой отремонтировать им мост, но власти на обращения не реагируют. Говорят, сначала надо установить, на чьём балансе стоит это сооружение.

«У меня на следующий год сын пойдёт в первый класс, — сказала жительница деревни Старый Порос Вера Тархова. — Потом, если вот этот мостик свалится у нас весной, не отстоит, то ему никак не пойти… Будем сидеть дома. Никуда не выйти нам будет. Ничего. Даже на работу если понадобится, мы не сможем никуда выйти».

Впрочем, муниципальные власти пообещали выделить деньги на строительство моста, но только в том случае, если выяснится, что он все-таки относится к деревне Старый Порос.

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