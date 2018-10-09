Дефект на Ладожском мосту в Ленобласти не связан с разводкой

Кировск, Ленинградская область, , 18:29 — REGNUM Из-за повреждения гребенчатого деформационного шва на Ладожском мосту через Неву в Кировском районе Ленинградской области была перекрыта одна из двух полос движения в сторону от Петербурга. Однако этот дефект не связан с разводкой моста, произведенной утром 9 октября.

Напомним, по сообщениям автомобилистов, задрался стык моста, в него влетело несколько грузовых и легковых автомобилей.

Как сообщили вечером во вторник в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дефект на Ладожском мосту на федеральной трассе «Кола» возник около 15:00 мск, после чего на этом участке дороги образовался небольшой автомобильный затор.

На место прибыли девять ремонтников, которые ведут аварийно-восстановительные работы на повреждённом деформационном шве. Работы должны завершиться к 5 часам утра 10 октября.

Место проведения работ ограждено, установлены предупреждающие знаки, движение в направлении Ленинградской области осуществляется по одной полосе.

«Данный деформационный шов расположен на неразводной части Ладожского моста, в связи, с чем данное происшествие никак не связано с его разводкой», — подчеркивают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Там принесли извинения водителям за временные неудобства и предложили в качестве альтернативы воспользоваться дорогой Санкт-Петербург — Кировск (через Отрадное).

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