Пострадавший при пожаре томский многоквартирник подключили к теплу

Томск, , 11:18 — REGNUM В Томске полностью подключён к системе тепло‑ и электроснабжения многоквартирный дом на улице Вавилова, 10, серьёзно пострадавший от пожара.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 октября, в администрации Томской области, в доме также демонтировали опасные конструкции на мансардном этаже. Строители закончили разбор и вывоз мусора из квартир мансардного и четвёртого этажей. Межведомственная комиссия завершает обход квартир. Сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) почти закончили обследование железобетонных и металлических конструкций. Предварительное заключение о видах работ и объёме восстановления эксперты обещают подготовить к концу этой недели.

«К этому же сроку предстоит проработать технические условия на уровень отделки пострадавших квартир. Именно эти «базовые» документы позволят составить план-график аварийно-восстановительных работ», — прокомментировал томский вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом пятиэтажном доме в томском Академгородке на ул. Вавилова, 10, произошёл 27 сентября. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 680 квадратных метров. По информации обладминистрации, от огня и воды пострадали 116 квартир из 122, в которых прописаны 287 человек, в том числе 65 детей, два инвалида и семья с шестью детьми.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на встрече с жителями принял решение восстановить дом. Половину стоимости восстановления должен оплатить городской бюджет, половину — областной.

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2 октября на сессии депутаты городской думы Томска перераспределили 6,8 млн рублей на выплаты единовременной материальной помощи погорельцам с Вавилова. В среднем получается порядка 21,7 тыс. рублей на человека. Точную сумму, которая будет выделена каждой семье, определи специальная комиссия.

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